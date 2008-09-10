Çeklerden ABD askerine onay

Çek Cumhuriyeti hükümeti, ülke topraklarında kurulması planlanan üste Amerikan askerlerinin konuşlanmasının statüsünü belirleyen askeri anlaşmayı onayladı.



Savunma Bakanı Vlasta Parkanova, kabine toplantısında sonra, SOFA (Status of Forces Agreement) olarak bilinen askeri anlaşmanın imzalandığını belirttiği açıklamasında, "Bu, 34 sayfalık bir belge. Çek tarafı üzerine düşenleri yerine

getirmiştir" dedi.



Bu anlaşma, projenin Çek Cumhuriyeti parlamentosunun onayına sunulabilmesi için taraflar arasında halledilmesi gereken son madde olma özelliğini taşıyor.



Çek Cumhuriyeti ile ABD, güçlü bir radar yerleştirilmesi için ilk ikili diplomatik anlaşmayı temmuz ayında imzalamıştı. Söz konusu radar, atılabilecek uzun menzilli balistik füzeleri uçuş esnasında vurma kapasitesine sahip bulunuyor.

