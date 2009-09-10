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Spor

Çekler San Marino'yu dağıttı: 7-0

Çek Cumhuriyeti kendi sahasında zayıf rakibi San Marino’yu 7-0’lık skorla mağlup etti.

10 Eylül 2009 03:00

Çek Cumhuriyeti kendi sahasında zayıf rakibi San Marino’yu 7-0’lık skorla mağlup etti.

2010 Dünya Kupası 3. eleme grubunda Çek Cumhuriyeti kendi sahasında zayıf rakibi San Marino’yu 7-0’lık skorla dağıtırken, Galatasaraylı Milan Baros rakip ağları tam 4 kez havalandırdı

Maçın 28. dakikasında gol perdesini açan Milan Baros, 44’te farkı ikiye çıkarırken, 45’te penaltıdan kendisinin ve takımının 3. sayısını kaydetti. Çeklerin, 5. golü de 67. dakikada Baros’dan geldi. Ev sahibi ekibin diğer gollerini ikinci yarıda Sverkos (2) ve Necid attı.

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