Çekler San Marino'yu dağıttı: 7-0

2010 Dünya Kupası 3. eleme grubunda Çek Cumhuriyeti kendi sahasında zayıf rakibi San Marino’yu 7-0’lık skorla dağıtırken, Galatasaraylı Milan Baros rakip ağları tam 4 kez havalandırdıMaçın 28. dakikasında gol perdesini açan Milan Baros, 44’te farkı ikiye çıkarırken, 45’te penaltıdan kendisinin ve takımının 3. sayısını kaydetti. Çeklerin, 5. golü de 67. dakikada Baros’dan geldi. Ev sahibi ekibin diğer gollerini ikinci yarıda Sverkos (2) ve Necid attı.