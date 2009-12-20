Çekişmeli geçen maç Banvit'in: 76-73

T24 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, sahasında Türk Telekom'u 76-73 yendi.



Son derece çekişmeli geçen ve her iki takımın da karşılıklı basketlerle başladığı karşılaşmada konuk ekip, 5. dakikada Mallet ile bulduğu 3 sayıyla 11-8 öne geçti. Cakic'in 3 sayılık basketiyle 7. dakikada 16-13 öne geçen Banvit, periyodu da 18-16 önde kapadı.



İkinci periyoda iyi başlayan Türk Telekom, Wilson, Lang ve Serkan'ın sayılarıyla önce eşitliği, 12. dakikada da 6 farklı (24-18) üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra toparlanan Banvit, 17. dakikada tekrar öne geçmeyi (33-30) başarsa da devre sonunda takımlar, birbirine üstünlük sağlayamadı: 37-37.



Türk Telekom, 3. periyoda da iyi başlayan taraf oldu ve 24. dakikada 48-47 öne geçti. Ankara ekibi periyot sonunda 61-52'lik skor üstünlüğü elde etmeyi başardı.



Son periyotta defanstaki direncini artıran Banvit, dakikalar ilerledikçe farkı eritmeyi başardı. 39. dakikada Yunus'un üç sayılık basketiyle önce farkı 3 sayıya indiren Banvit, Williams'ın basket faulle bulduğu sayılarla beraberliği (73-73) yakaladı.



Rakibine kalan bölümde sayı şansı vermeyen Banvit, Williams ve Barış Ermiş'in sayılarıyla maçı 76-73 kazanmasını bildi.



Salon: Banvit Kara Ali Acar



Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Serdar Ünal xx, Kaan Büyükçil xx



Banvit: Barış Ermiş xxx 13, Williams xxx 18, Barış Özcan xx 2, Simmons xxx 11, Cakic xxx 16, İbrahim x, Davis x, Yiğitcan xx 2, Barış Hersek xx 2 Yunus Çankaya xxx 12, Ufuk x



Türk Telekom: Lang xxx 6, Wilson xxx 14, Bekir xx 3, Ersin xxx 18, Mallet xxx 13, Serkan xxx 18, Tutku x, Hüseyin x, Ümit x 1



1. periyot: 18-16

Devre: 37-37

3. periyot: 52-61

