Çekirdek yediği için başından bıçakladı

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Fatih Erkan, bir internet kafenin önünde çekirdek yiyerek sohbet eden çocuklara ekmek bıçağıyla saldırdı. Başından bıçaklanan ve iki gün komada kalan 14 yaşındaki Erdal Adak kurtarılamadI

Konya’da bir internet kafe önünde arkadaşlarıyla birlikte duran 14 yaşındaki Erdal Adak’ı çekirdek yediği ve gürültü yaptığı gerekçesiyle başından bıçaklayarak, ölümüne neden olan 23 yaşındaki Fatih Erkan, gözaltına alındı.



Olay, cumartesi günü merkez Selçuklu İlçesi Zafer Meydanı’ndaki bir işmerkezinde meydana geldi. İşsiz Erdal Adak ile arkadaşları, internet kafede bilgisayarda oynadıktan sonra işyerinin önüne çıktı.





Komadan çıkamadı



Burada sohbet edip çekirdek yiyen Adak ve arkadaşlarını, aynı internet kafede müşteri olarak bulunan işsiz Fatih Erkan, çekirdek yememeleri ve gürültü yapmamaları konusunda uyarınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve Fatih Erkan üzerindeki ekmek bıçağıyla Erdal Adak’ı başından, arkadaşı 16 yaşındaki E.T.’yi de elinden yaraladı.



Kan kaybeden Adak, Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakımda iki gün yaşam mücadelesi veren Erdal Adak’ın önceki gün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kavgayı görüntüleyen iş merkezinin güvenlik kamerası sayesinde tespit ettikleri Fatih Erkan’ı dün saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesinde dolaşırken gözaltına aldı.





Cezaevine konuldu



Erkan, polisteki ilk ifadesinde, “Erdal Adak ve arkadaşları internet kafenin önünde çekirdek yiyip gürültü yapıyorlardı. Ben de kendilerini başka bir yerde çekirdek yemeleri konusunda uyardım. Bana küfür edip saldırdılar. Ben de belimdeki ekmek bıçağını çıkartarak salladım” dedi.

Adliyeye sevk edilen Fatih Erkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Erdal Adak’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen iki gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.