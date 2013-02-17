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'Çekin ama yakışıklı olsun'

15 yıl hapis alan bir kişi cezaevine götürülürken basına ilginç sözler söyledi

17 Şubat 2013 19:35

Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanıp cezaevine gönderilirken kedisini görüntüleyen basın mensuplarına "çekin ama yakışıklı olsun" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, 2008 yılında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda çok sayıda kişiyi "Organize suç örgütü kurup, yönetmek, üye olmak, fuhuşa teşvik, darp, tehdit, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, insan ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Adana 8. Ağır Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Mustafa A.'ya (34), toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezasına Mustafa A. temyize giderek itiraz etti. Mustafa A.'nın itirazı kabul edilerek, yerel mahkemede yeniden yargılandı.

Yapılan duruşmaların andından Mustafa A.'ya yine 15 yıl hapis cezası verildi. Mustafa A. yine Yargıtay'a temyize gitti ancak bu kez Yargıtay cezayı onayladı. Bunun üzerine tutuksuz yargılandığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan şahıs, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği tarafından yakalandı.

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