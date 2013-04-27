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Çekilme erken başladı, suça karışmamış bazı örgüt mensupları evine döndü

Çekilme tarihi 8 Mayıs olmasına rağmen belli bölgelerde çekilme başladı. Suça karışmamış bazı örgüt mensupları, T.C kimliklerini göstererek giriş yaptı

27 Nisan 2013 18:41

Murat Karayılan'ın PKK'nın 8 Mayıs'ta çekilmeye başlayacağını açıklamasının ardından sürecin detayları da belli olmaya başladı. Suça karışmamış PKK'lıların eve dönüşleri sınır kapılarından yapılacak. Girişler T.C. kimlik numarası ile gerçekleşecek.

 

Çekilme belli bölgelerde başladı


Tarih olarak 8 Mayıs denilmesine rağmen çekilmenin belli bölgelerde başladığı belirtildi. Suça karışmamış olan bazı örgüt mensuplarının da evlerine döndüğü kaydedildi. Sınır dışına çekilen PKK'lı sayısıyla ilgili net rakam ise bilinmiyor. Örgütün militanlarından evlerine dönmedden önce Kuzey Irak'a gelmelerini istediği bildirildi.


MİT son PKK'lı çekilene kadar izleyecek


Sabah'tan Yahya Bostan'ın haberine göre; MİT çekilmeyi son gününe kadar izleyecek. Bazı noktalarda yönlendirecek. Son PKK'lı Türkiye sınırını terk ettiğinde MİT "çekilme tamamlandı" diyecek. Önümüzdeki süreçte sınır kontrolleri tam olarak sağlanmaya devam edilecek.


Suça karışmamış PKK'lıların eve dönüşü meşru yollardan olacak


Suça karışmamış PKK'lıların "eve dönüşü" meşru yollardan olacak. Böylece kaçakçılık çalışmalarının da önüne geçilecek. Kaynaklar, suça karışmamış ve Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyelerinin Kuzey Irak'ta bir süre kaldıktan sonra sınır kapılarını kullanarak evlerine döneceğini belirtiyor. Bu çerçevede sınır kapısında "Pasaportumu kaybettim" diyenlere "T.C. kimlik numarası" ile geçici belge düzenlenecek.


Suça karışmış olan 247 isim 3. ülkelere gidebilecek


Suça karışmış olanlar ise Türkiye'ye giremeyecek. Bu isimlerin kim olduğu kayıtlarda mevcut. Sayıları 247'yi bulan bu isimler üçüncü ülkelere gidebilecek. Başbakan Erdoğan bu konuya yeşil ışık yakmış, isterlerse üçüncü ülkelere gidebileceklerini belirtmişti. Yönetici kademesinin ise 3. ülkelere gitmek yerine K.Irak'ta kalmak istediğini belirtiyor.

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