Çekilme durdu, MİT Öcalan'la görüştü, heyet İmralı'ya gitmek istiyor

Çekilmeyi durduran KCK yönetimi, ortaya çıkan “kriz”i aşmak için BDP aracılığıyla İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’a mesaj göndermek istediği belirtildi. MİT heyetinin KCK’nın “çekilmenin durdurulduğuna” ilişkin açıklamasından hemen önce İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştüğü de iddia edildi.

BDP’lilerin İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Öcalan, MİT heyetine örgütle ‘doğrudan temas’ talebini tekrarladı.

Milliyet ve Vatan’daki haberlere göre, KCK’nın, süreç buyunca yapılanlar ve hükümetin çalışmalarına dair kapsamlı bir raporu BDP üzerinden İmralı’ya sunması bekleniyor.

Örgütün bundan sonraki süreçte izleyeceği yöntem konusunda Öcalan’ın talimatları etkili olacak. Örgüt daha önce benzer kriz durumlarında Öcalan’ın belirlemeleri doğrultusunda hareket etmişti.

Örgütün, Öcalan’ın çerçevesini çizdiği planı boşa çıkarma cesaretini gösteremeyeceği belirtilirken, İmralı’dan yeni mesajlar gelebilmesi için kardeşi Mehmet Öcalan’ın adaya gitmesi bekleniyor. Öcalan’ın kardeşi aracılığıyla ilk mesajı vermesi, daha sonra da bu mesajlarını BDP heyeti ile detaylandırması bekleniyor.

Öcalan’ın önümüzdeki günlerde kardeşi Mehmet Öcalan ve BDP heyeti ile yapması beklenen görüşmede, “Devlet söylediklerimi uygulamıyor, gerekli adımı atmadı. Herkes yükü omzuma atıyor” diyerek hem devlete hem Kandil’e mesaj vermesi bekleniyor.

MİT, Öcalan’la görüştü

MİT heyetinin KCK’nın “çekilmenin durdurulduğuna” ilişkin açıklamasından hemen önce İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştüğü belirtildi.

İddiaya göre, Öcalan, sürecin başından beri talep ettiği Kandil ile doğrudan iletişim kanallarının devreye girmesi talebini tekrarladı.

Sürecin ilerletilmesi için örgüt yöneticileri ile görüşmesi gerektiğini söyleyen Öcalan ayrıca heyete 3 gazeteci ile görüşmek istediğini söyledi.



KCK’nın açıklamasından sonra gözler BDP heyetinin İmralı ziyaretine çevrilirken, MİT heyetinin yeniden adaya gidebileceği ifade edildi.

BDP heyetinin görüşme talebi konusunda ise Adalet Bakanlığı yetkililerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, BDP heyetinin bu hafta sonu İmralı’ya gitmesinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

Öcalan ne diyecek?

Öcalan’ın İmralı’da BDP heyeti aracılığıyla Kandil’e ileteceği mesajların çözüm sürecinin geleceği açısından kritik olduğu konusunda görüş birliği olduğu belirtiliyor. Çekilmenin durdurulmalısıyla birlikte hükümet çevrelerinde, “Kandil’in Öcalan’ın sözlerini boşa düşürdüğü” yönündeki görüşlerin daha yüksek sesle dillendirilmesi de Öcalan’ın yapacağı hamleye büyük önem kazandırıyor.

Öcalan’ın 17 Ağustos’ta BDP heyeti ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği mesajda konumunun araçsal olmaktan çıkarılmasını isteyerek “stratejik konum” talep etmesi de ortaya çıkan yeni tabloda önem kazanacak.

‘Kriz var ama süreç bitmez’

Hükümetin tutumundan kaynaklı “bir kriz durumu” olduğunu savunan BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, çekilmenin durmasının sürecin bittiği anlamına gelmediğini belirterek, “Bu açıklama, AKP hükümetine, sürece ciddiyetsiz ve samimiyetsiz yaklaşımıyla ilgili uyarıdır. Bu durum AKP hükümetinden kaynaklı tıkanıklığın giderilmesi için fırsatın devam ettiği anlamına geliyor” dedi.



Hükümetin “savaş dönemlerini hatırlatacak uygulamalar yaptığını” öne süren Baluken, demokratikleşme paketinin hızla yasalaştırılması gerektiğini, TBMM’nin heba edecek tek bir saati ve dakikasının bulunmadığını söyledi.

Görüşleri önemli

Öcalan ile bir an önce görüşme yapılmasının, Öcalan’ın görüşlerinin Türk ve Kürt halkına, PKK’ya aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Baluken, “Hükümet bu politikalarından vazgeçecekse Öcalan’a karşı olan tutumundan başlayabilir” dedi.



BDP milletvekili Hasip Kaplan ise hükümetin adım atması için önünde 20 günlük kritik bir süre bulunduğunu söyledi.