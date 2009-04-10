Çekilişte kazandığı uçağı internetten satıyor

İngilizce öğretmeni İnci Oğuz, İstanbul'daki Astoria Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği çekilişte kazandığı uçağı satışa çıkardı. Oğuz, Cirrus SR20 G3 tip özel uçağı, internetteki www.sahibinden.com isimli sitde 330 bin dolara satışa sundu.



Sahibinden.com'dan yapılan yazılı açıklamada, özellikle büyük alışveriş merkezlerinin daha fazla müşteri çekmek ve ziyaretçilerini alışverişe teşvik etmek amacıyla düzenlediği çekilişlerde, talihlilere bilgisayardan cep telefonuna, otomobilden uçağa kadar birçok ürün hediye ettiği kaydedilerek, "Bu hediyeleri kazanan talihliler ise kazandıkları ürünleri hızlı ve kolay şekilde nakde çevirmek istiyor" denildi. Daha önce de çekilişle kazanılan bir Audi R8 marka otomobil Sahibinden.com vasıtasıyla 170 bin euroya satılmıştı.



125 liralık montla kazandı



İnci Oğuz, 21-22 Mart tarihli Referans gazetesinde yer alan açıklamasında uçağı satmayı düşünmediğini söylemişti.Oğuz, Astoria'daki bir mağazadan 125 liralık bir mont olarak alışveriş merkezinin çekilişine katılmıştı. 40 bin kişinin katıldığı çekiliş sonunda ise vergi maliyetleriyle birlikte değeri 450 bin dolara çıkan 4 kişilik uçağı kazanmıştı.



Oğuz, Brad Pitt ve Angelina Jolie gibi ünlü sinema yıldızlarının da tercih ettiği Cirrus SR20 G3 tipi uçağı uzun bir süre satmayacağını söylemişti ancak aradan geçen kısa zamana rağmen uçağı satışa çıkardı. Uçağın aylık park bedeli 150 TL.

