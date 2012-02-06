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Çekiçle gasp iddiası KAYSERİ (A.A)

06 Şubat 2012 20:43

-Çekiçle gasp iddiası KAYSERİ (A.A) - 06.02.2012 - Kayseri'de bir kişinin, çekiçle kolunu kırdığı yaşlı kadının içerisinde 15 bin 730 lira bulunan çantasını gasbettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Vesile Dirim (70), bir yakınına vermek amacıyla bankadan 15 bin 730 lira çekti. Yaşlı kadın, Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki evine girerken bahçe kapısını açtığında elinde çekiç bulunan bir erkek ile karşılaştı. Saldırgan elindeki çekiç ile Vesile Dirim'in sol koluna vurarak kırdı. Çantasını bırakmak istemeyen Dirim'in elinden zorla çantayı alarak kaçan zanlının olay yerinde çekiç ile cep telefonunu düşürdüğü öğrenildi. Ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vesile Dirim tedavi altına alındı.  Olayı araştıran polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için cep telefonu ile çekiçteki parmak izlerini ve banka kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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