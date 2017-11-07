Çekiciyle taşınan pikaptan 20 kilo esrar çıktı

OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de polisin, çekici üzerinde taşınan pikapta yaptığı aramada 20 kilo esrar ile pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa\'dan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine D-400 karayolu ve E-90 Otoyolu üzerinde üzerinde önlem aldı. Polis, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu Kadirli girişinde durdukları bir çekicinin üzerindeki 80 HJ 943 plakalı pikapta arama yaptı. Aramada, 2 poşette 20 kilo esrar ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.K., F.D. ve A.A. emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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