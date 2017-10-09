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Çekicide 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde polis tarafından durdurulup aranan çekicide gümrük kaçağı 10 bin 410 paket sigara ve 366 kilo nargile tütünü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

09 Ekim 2017 20:38

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde polis tarafından durdurulup aranan çekicide gümrük kaçağı 10 bin 410 paket sigara ve 366 kilo nargile tütünü ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Selimpınar Mahallesi yakınlarındaki kontrol noktasında plakası açıklanmayan A.A.U. yönetimindeki çekiciyi durdurup aradı. Yapılan aramada araçta, gümrük kaçağı 10 bin 410 paket sigara ve 366 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak sigaralar ile nargile tütününe el konulurken, çekicinin sürücüsü A.A.U. gözaltına alındı.

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