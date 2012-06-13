Çek'i erken tahsil etti!

Euro 2012 A Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, ilk 6 dakikada Jiracek ve Pilar'la bulduğu gollerle Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Çekler, bu sonucun ardından turnuvadaki ilk galibiyetine uzandı.

Maç adeta golle başladı. Henüz 2. dakikada Çek Cumhuriyeti, Petr Jiracek'in golüyle 1-0 öne geçti. Hübschman'ın güzel ara pasıyla ceza sahasına giren Jiracek, kaleci Chalkias'ın yanından topu ağlarla buluşturdu.

Gruptaki ilk maçında, 10 kişi kalmasına rağmen Polonya karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen Yunanistan, Çek Cumhuriyeti karşısında ise ilk golün şokunu üzerinden atamadan, ikinci golü de yedi.

Ceza sahasının sağ kanadında buluşan Selassia, topu ortaya çevirdi. Yunan savunmacıların arasında topa dokunan Pilar, 6. dakikada Çek Cumhuriyeti'ni 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Maçın hemen başında gelen bu gollerin de etkisiyle Çek Cumhuriyeti, orta sahada oyunu kontrol etti. İlk yarının yarım saatlik bölümünde Yunanistan, sıkça yaptığı top kayıplarıyla, Çek Cumhuriyeti'nin işini de kolaylaştırdı.

Fakat Yunanlı oyuncular, ilk devrenin sonlarına doğru rakip kaleye gitmeye başladı. Soyunma odasına gitmeden farkı 1'e indirmek isteyen Yunanistan, bu fırsatı 41'inci dakikada buldu ancak Fotakis'in ağlara giden kafa vuruşu, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Maçın ilk devresi Çeklerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da Yunanistan'ın daha üstün oyunu vardı. Yunanlı oyuncuların 2-0'lık sonuca rağmen istekli oyunu, maçın 53. dakikasında sonucu verdi. Sol kanattan Samaras'ın ortasında top kaleci Cech'in eline geldi. Ancak orada Sivok'a çarpan Cech, topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu Gekas, boş filelere gönderdi ve Yunanistan adına farkı 1'e indirdi.

Bu golün moraliyle rakibi üzerindeki baskısını artıran Yunanistan, beraberlik için tüm hatlarıyla golü düşünmeye başladı. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar da bulan Yunanlılar, beraberlik sayısını son bölümlere kadar bulamadı.

İlk 6 dakikada yakaladığı avantajı, maç sonuna kadar sürdürmeyi başaran Çek Cumhuriyeti, sahadan da 3 puanla ayrılan taraf oldu. Böylece ilk maçında Rusya'ya kaybeden Çek Cumhuriyeti, A Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde etti. Yunanistan ise 1 puanda kaldı.