'Ceketiniz Erdoğan'ınkine benziyor' sözü, Ermeni valiyi kızdırdı

Ermenistan'ın Syunik bölgesinde geçen hafta gerçekleşen 'Koyun Kırpma Festivali'nde bir ilk yaşandı. Ermenistan'ın en medyatik siyasetçilerinden Syunik Valisi Surik Khachatryan'ın ceketi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ınkine olan benzerliğiyle ilgi çekti. Ceketinin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ceketine benzetilmesi, Vali Khachatryan'ın hoşuna gitmedi. Vali kendisine “Bu ceketin benzerini Erdoğan giyiyor, haberiniz var mı?” sorusunu yönelten kadın gazeteciye “Sen kendi giydiklerini Erdoğan’ın karısının kıyafetleri ile karşılaştır” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kareli ceketi, geçen yıllarda uzun bir süre basının ilgisini üzerine çekmeyi başarmış, hatta moda tasarımcılarının ve giyim sektörünün önde gelen isimleri tarafından değerlendirilmişti. İstanbul ’un ünlü ‘smokinci’si Levon Kordonciyan da, Erdoğan’ın rahat giyinmeyi sevdiğini, beyaz yerine mavi ya da farklı renklerde gömlek giyerek bir ilke imza attığını, özellikle kareli ceketleri çok iyi taşıdığını belirtip, “Cumhurbaşkanımız dünyayı takip etmiyor, kendi modasını yaratıyor” demişti.

O günlerde giyim sektöründeki holding yöneticileri, Erdoğan’ın yerli üretimi teşvik etme hedefi ile Türk markalarından yararlandığını belirtip, sadece zevkini değil, aynı zamanda iyi ve sağlıklı fiziğini de övmüşlerdi.

‘Erdoğan’ın ceketi’ sadece Türkiye basınında değil, Ermenistan basınında da haberlere konu olmuştu. Ancak Agos’ta yer alan habere göre, geçen hafta Ermenistan’daki Koyun Kırpma Festivali’ne katılan Syunik Valisi Surik Khachatryan’ın Erdoğan’ın ceketlerine benzeyen bir ceket giymesi, Ermenistan basınında şaşkınlık yarattı.

Özellikle Taşnaksutyun basın organı Yerkir Medya’dan bir gazeteci, festival sonunda Khachatryan’a ceketin firmasını sordu. Sorunun cevabını yazılı olarak mutlaka göndereceğini söyleyen ve ilgiden hoşnut olan Vali’yi “Bu ceketin benzerini Erdoğan giyiyor, haberiniz var mı?” sorusu kızdırdı. “Sen kendi giydiklerini Erdoğan’ın karısının kıyafetleri ile karşılaştır” cevabı ise hem soruyu soran kadın gazeteciyi, hem de kamuoyunu şaşkınlığa uğrattı.