-ÇEK ULAŞTIRMA BAKANI'NIN EHLİYETİNE EL KONDU PRAG (A.A) - 09.11.2010 - Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Vit Barta, otomobilinde sahte plaka kullanmak suçundan 6 ay süreyle ehliyetine el konulması ve 5000 koruna (yaklaşık 400 TL) para cezasına çarptırıldı. Bakanlık sözcüsü Tomas Dombrovsky, Bakan'ın 6 ay süreyle otomobil kullanma yasağı ve para cezasına, temmuzda düğününden evine dönerken kullandığı spor otomobiliyle görülmesinden sonra çarptırıldığını bildirdi. Sözcü, Bakan Barta'nın engebeli toprak bir yolda otomobilini kullanırken orijinal plakasını düşürdüğünü, yeni orijinal plakayı takıncaya kadar da sahtesini kullandığını anlattı. Barta, Çek Cumhuriyetinde yasak olan bu uygulamasıyla ilgili bir televizyona yaptığı açıklamada, kendisine verilen cezayı kabul ettiğini belirtti.