-Çek Tebliğinde değişiklik ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Karşılığı olmayan veya kısmen bulunan çeklerde, bankaların ödeme yükümlülüğüne ilişkin tutar 725 liraya yükseltildi. Merkez Bankası, çek defterlerinin baskı şekline, bankaların hamiline ödemekle yükümlü olduğu miktar ile çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarının bildirilmesine ve duyurulmasına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Buna göre, bankaların ödeme yükümlülüğü miktarı 655 liradan 725 liraya çıkarıldı. Bu çerçevede muhatap banka ibraz eden düzeyleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, çekin karşılığının hiç bulunmaması ya da kısmen bulunması durumunda çek bedeli 725 lira veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla 725 lirayı, çek bedeli 725 liranın üzerinde ise çek tutarını ödemekle yükümlü olacak. Tebliğde yapılan bir başka değişikliğe göre de, daha önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 600 liraya kadar ödeme yapacak. Çekin kısmen karşılığının bulunması halinde ise ödeme, her çek yaptığını 600 liraya tamamlayacak şekilde gerçekleştirilecek. Söz konusu düzenleme kapsamındaki ödeme limiti de 545 lira olarak uygulanıyordu.