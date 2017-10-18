Çek-senet şebekesine operasyon: 28 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, çek ve senet tahsilatı yaptığı belirlenen kişilere yönelik polis operasyonunda 28 şüpheli, gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından kentteki çek ve senet çetesine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası ilçe merkezi ve Ortaklar Mahallesi\'nde önceden belirlenen, şüphelilere ait adreslere baskın yaptı. Polis ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı baskında 28 kişi, gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 pompalı tüfek, 3 tabanca ve silahlara ait mermilerle 3 kılıç ele geçirildi. Organize suç örgütü kurdukları öne sürülen çetenin, çek-senet tahsilatı yaptığı ve silah zoruyla para tahsilatı yaptığı iddia edildi.