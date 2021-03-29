Çek milyarder Alaska'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Çek milyarder Peti Kellner, kayak seyahati sırasında bindiği helikopter Alaska'da bir buzul yakınlarında düştükten sonra 4 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Kellner'ın kurucularından olduğu yatırım şirketi PPF Group, Çek iş insanının hayatını kaybettiğini doğruladı.

PPF'den yapılan açıklamada, "İş hayatında inanılmaz çalışma etiği ve yaratıcılığıyla bilinirdi, özel hayatı ise tamamen ailesine aitti" dedi.

Net serveti 15.7 milyar dolar olan Kellner, Bloomberg Milyarder Endeksi'nde yer alan tek Çek vatandaşıydı.

Helikopterde toplamda 5 kişinin öldüğü, bir kişinin de durumunun ciddi olduğu açıklandı.