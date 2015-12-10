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Çek lider Zeman: Türkiye AB'ye üye yapılmamalı

Çek lider, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen IŞİD müttefiki gibi hareket ettiğini iddia etti.

10 Aralık 2015 10:54

Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miloş Zeman, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye yapılmasına karşı çıktı.

Çek lider, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen IŞİD müttefiki gibi hareket ettiğini iddia etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Çek Cumhuriyeti'nin kuzeyinde seçmenlerle görüşen Miloş Zeman, "Türkiye, AB'ye üye yapılmamalı” dedi. AB'nin Türkiye'ye 3 milyar euro yardım yapmasını eleştiren Zeman, "Türkiye, bu sığınmacılara bakacak güçte, çünkü bu insanlar onlarla aynı dinden" dedi.

Türkiye ile ilişkilerin dikkatli bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini savunan Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı, "Bu ifadelerimden dolayı Türk Büyükelçisi'nin Prag Kalesi'ne protesto notu göndermesini bekliyorum" diye konuştu.

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