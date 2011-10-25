-Çek Kvitova, Rus Zvonareva'yı 2-0 yendi İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonasının ilk gününde kırmızı grupta yapılan ilk maçta Çek Petra Kvitova, Rus Vera Zvonareva'yı 2-0 yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmada, bu yılın Wimbledon galibi, dünya sıralamasında 3. sırada bulunan Kvitova, 6. sırada yer alan rakibi Zvonareva'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti. Karşılaşmada 1. sette ilk 4 oyunda iki tenisçi de birbirlerinin servisini kırarken, 4. oyun sonunda 2-2 beraberlik oldu. 5. oyunda da Zvonareva'nın servisini kıran Kvitova, 3-2 öne geçti. Servis kullandığı 6. oyunu alıp, 4-2 öne geçen Çek raket, ilk seti 6-2 kazanarak, 1-0 öne geçti. İkinci sete de Zvonareva'nın servisini kırarak iyi başlayan Kvitova, 5. oyun sonunda 4-1 öne geçti. Maçı bırakmayan Zvonareva, iki kez rakibinin servisini kırıp, 8. oyun sonunda 4-4 beraberliği yakaladı. Ancak 9. oyunda Zvonerava'nın servisini kırarak durumu 5-4 yapan Kvitova, 10. oyunu da alarak, ikinci seti 6-4 ve 1 saat 25 dakika süren maçı da 2-0 kazandı. Çek raket, karşılaşmayı 3 ''ace'', 2 çift hatayla bitirirken, hiç 'ace'' yapamayan Zvonerava maçı 3 çift hata ile tamamladı.