Galatasaray'da eski başkan Adnan Polat, Mehmet Helvacı'nın uzattığı eli sıkmadı. Kemal Onar’ın cenazesinde selamlaşmak isteyen Helvacı’ya yönetiminden ayrıldığı için kızgın olan Polat, “Çek elini, defol git yanımdan. Bana hangi yüzle selam veriyorsun” diyerek Helvacı’yı yanından uzaklaştırdığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray’da eski başkan Adnan Polat, yönetiminden ayrıldığı için “Brütüs” diye suçladığı Mehmet Helvacı’nın elini sıkmadı, “Defol git” diyerek payladı.

Kulübün eski yöneticilerinden Kemal Onar’ın geçen cumartesi günkü cenazesinde yaşanan olay, Galatasaray camiasında geniş yankı uyandırdı. Bebek Camiisi’ndeki tören sırasında Polat ile onun döneminde ikinci başkan olan Mehmet Helvacı arasında ‘selam verme’ yüzünden ortalık gerildi.

'Merhaba başkanım, dedi ancak...'

Helvacı’nın, kalabalık avluda bulunan Alp Yalman ile sohbet eden Polat’ın yanına giderek, “Merhaba başkanım” diyerek elini uzattığı, ancak hiç de beklemediği bir tepki ile karşılaştığı bildirildi. Adnan Polat’ın “Çek elini, defol git yanımdan. Bana hangi yüzle selam veriyorsun” diyerek Helvacı’yı yanından uzaklaştırdığı belirtildi.

Aldığı bu şok tepkiye şaşıran Helvacı’nın, o ortamdan uzaklaşarak Polat’a yakın bir isim olan Taner Aşkın’ın yanına gittiği ve ona sarıldığı öğrenildi. Polat ile Helvacı arasında yaşanan bu olay akıllara eski hesapları getirdi.

Polat'ı görmesine rağmen ayağa kalkmamıştı

Eski başkanın, Helvacı’ya duyduğu bu öfke patlamasında, kendi dönemini sabote etmesini düşünmesinin yattığı biliniyor. Beraberinde iki yedek üye ile beraber isyan bayrağını açan Helvacı için “Brütüs” eleştirisi dahi gelmişti. Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya ile ortak hareket eden Helvacı’nın, son divan toplantılarında ve genel kurulda Adnan Polat gelmesine rağmen ayağa kalkmaması dikkat çekmişti.