Çek Cumhuriyeti'nin ismi Çekya oldu

Çek Cumhuriyeti ismini resmen değiştirerek Çekya oldu. Prag yönetimi yürürlüğe giren resmi değişikliği ve ülkenin yeni adının İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Çince'deki versiyonlarını başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlara bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Michaela Lagronova ülkenin yeni adına kullanım zorunluluğu getirilmeyeceğini ve ismin uluslararası toplantılarda hemen kullanılmayacağını açıkladı.

Çek Cumhuriyeti'nde aslında isim tartışmaları bir süredir devam ediyordu.

Bir kısım politikacının önerdiği Czechia (Çekya) adına karşın bazıları ise Czechlands (Çekistan) kullanımını savunuyorlardı.

Devlet Başkanı Milos Zeman bir süredir İngilizce konuşmalarında ülkesini "Czechia" olarak adlandırıyordu.