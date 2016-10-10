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"Çek Cumhuriyeti'nin adı değişmedi, kısaltmasına Çekya dendi"

Hürriyet Okur Temsilcisi, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkilileriyle görüştü

10 Ekim 2016 12:12

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, "Çek Cumhuriyeti'nin adı Çekya oldu" başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili olarak "Gazetemiz düzeltmenlerinden Olcay Öztorun uyardı beni. 'Ülkenin resmi adı hâlâ ‘Çek Cumhuriyeti’. Bizim Çek Cumhuriyeti şeklinde kullanmamız bilinçli bir tercihti' dedi. Öztorun, büyükelçiliğin web sayfasında 'Çek Cumhuriyeti' yazılıyor olmasını da kanıt gösterdi" dedi. Bildirici, konuyla ilgili olarak görüştüğü büyükelçilik yetkilisinin “Haberlerinizde Çek Cumhuriyeti de kullanabilirsiniz, Çekya da. Siz nasıl Türkiye Cumhuriyeti yerine bazen sadece Türkiye demekle yetinebiliyorsunuz, bizim için de aynı şekilde. Flamalar gibi kısaltma gereken yerlerde Çekya’yı yazıyoruz, resmi yazışmalarda Çek Cumhuriyeti. Çekya bir tür kısaltma yani" ifadesini aktardı.

Faruk Bildirici'nin "Çekya mı, Çek Cumhuriyeti mi?" başlığıyla yayımlanan (10 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Hürriyet ile birlikte hemen tüm medyada yayınlanan "Çek Cumhuriyeti'nin adının artık resmen Çekya olduğu" haberlerini okumuştum.

Hatta BBC’nin Türkçe sayfasında bile bu başlıkla çıkmıştı haber.

O nedenle okurlarımızdan Birgül Ergev’in, “Basınımız hâlâ alışamadı ama o ülkenin adı artık Çekya” eleştirisi gelince ona hak vermekte tereddüt etmedim. Hürriyet’in üçüncü sayfasında 26 Eylül’de “Operamızdan bir yıldız kaydı” ve 27 Eylül’de “Savaş oyununa hazırlanırken gazi oldu” başlığıyla yayınlanan haberlerde “Çek Cumhuriyeti”yazılmasının yanlış olduğunu düşündüm.

Fakat gazetemiz düzeltmenlerinden Olcay Öztorun uyardı beni. “Ülkenin resmi adı hâlâ ‘Çek Cumhuriyeti’. Bizim Çek Cumhuriyeti şeklinde kullanmamız bilinçli bir tercihti” dedi. Öztorun, büyükelçiliğin web sayfasında “Çek Cumhuriyeti” yazılıyor olmasını da kanıt gösterdi.

Haklıydı, büyükelçilik sayfasında Çekya yazılmamıştı, “Çek Cumhuriyeti” deniyordu. Büyükelçilik yetkilileri de isim değişikliği konusunu şöyle açıkladı:

“Haberlerinizde Çek Cumhuriyeti de kullanabilirsiniz, Çekya da. Siz nasıl Türkiye Cumhuriyeti yerine bazen sadece Türkiye demekle yetinebiliyorsunuz, bizim için de aynı şekilde. Flamalar gibi kısaltma gereken yerlerde Çekya’yı yazıyoruz, resmi yazışmalarda Çek Cumhuriyeti. Çekya bir tür kısaltma yani.”

Mesele böylece açıklığa kavuştu ama “Çek Cumhuriyeti’nin ismi artık Çekya oldu”başlıkları ve haberlerinin yanlış olduğu anlaşılıyor. Ülkenin adı değişmemiş, kısaltmasının Çekya olmasına karar verilmiş. Eskiden Çekoslovakya olan bu ülkenin adı hâlâ Çek Cumhuriyeti. Haberlerde Çek Cumhuriyeti de kullanılabilir, Çekya da...

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