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Çek Cumhuriyeti'nden Kürt savaşçılara 5 bin tanksavar

5 bin tanksavar füzesi taşıyan kargo uçağı Prag Havalimanı’ndan Erbil’e doğru yolu çıktı

21 Aralık 2014 22:03

IŞİD'e karşı operasyon başlatan Kürt yönetimine Çek Cumhuriyeti de silah göndermeye başladı. Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı'nın Peşmerge Güçleri'ne kargo uçağı ile 5 bin tanksavar füzesi gönderdi.

IŞİD’e karşı PKK ve YPG’nin desteği ile binlerce peşmerge ile kapsamlı saldırı başlatan Kürt yönetimine ABD ’den sonra Çek Cumhuriyeti de silah göndermeye başladı. Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nın Peşmerge Güçleri’ne kargo uçağı ile 5 bin tanksavar füzesi gönderdi.

Milliyet'tin haberine göre, Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nda yapılan yazılı açıklamada, 5 bin tanksavar füzesi taşıyan kargo uçağının Prag Havalimanı’ndan Erbil’e doğru yolu çıktığı belirtildi.

Şengal’in büyük bölümünü kaybederek Musul’a doğru yönelen IŞİD gruplarının imha olmasını önlemek amacıyla örgüt Suriye’nin Rakka ve Musul kentlerinden takviye kuvvetler gönderdi. Şengal kent merkezinde ise bazı noktalarda çatışmalar sürerken Kürt kuvvetleri kentin tamamını ele geçirmek için ilerliyor. El Irakiye televizyonu ise, Irak Merkezi yönetimine bağlı Terörle Mücadele Kuvvetlerinin IŞİD’in işgali altındaki Musul’a bağlı Türkmen şehri Telafer’deki Havaalanı’na girdiğini duyurdu. Haberde, Irak Terörle Mücadele Kuvvetleri ile IŞİD arasında Telafer Havaalanı yakınlarında ve ilçenin eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafında çatışmaların devam ettiği aktarıldı. Telafer kasabası 5 aydan beri IŞİD’in işgali altında bulunuyor.

 

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