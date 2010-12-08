-ÇEK CUMHURİYETİ'NDE YAŞAM FELÇ PRAG (A.A) - 08.12.2010 - Çek Cumhuriyeti'nde, hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kamu çalışanı iş bıraktı. Devlet kuruluşlarındaki çalışmaların ve okullarda da eğitimin kısmen ya da tamamen durduğu, hastanelerde sınırlı hizmet verildiği bildirilirken, toplu taşıma hizmetinin ise sürdüğü kaydedildi. Çalışanların sendikalarının oluşturduğu önde gelen çatı örgütü, ülkede son 20 yıldır yapılan en büyük protesto eylemine 100 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. Hükümetin kemer sıkma politikası çerçevesinde kamu çalışanlarına ayrılan bütçedeki payı yüzde 10 kesmesini protesto eden çalışanların bugün ilerleyen saatlerde büyük kentlerde yürüyüş yapmaları da planlanıyor. Yasalarca grev yapmaları yasak olan polis memurları ile itfaiye görevlilerinin de yürüyüşlere katılacağı bildiriliyor.