T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇEK CUMHURİYETİ'NDE YAŞAM FELÇ  PRAG (A.A)

08 Aralık 2010 13:42

-ÇEK CUMHURİYETİ'NDE YAŞAM FELÇ  PRAG (A.A) - 08.12.2010 - Çek Cumhuriyeti'nde, hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kamu çalışanı iş bıraktı. Devlet kuruluşlarındaki çalışmaların ve okullarda da eğitimin kısmen ya da tamamen durduğu, hastanelerde sınırlı hizmet verildiği bildirilirken, toplu taşıma hizmetinin ise sürdüğü kaydedildi. Çalışanların sendikalarının oluşturduğu önde gelen çatı örgütü, ülkede son 20 yıldır yapılan en büyük protesto eylemine 100 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. Hükümetin kemer sıkma politikası çerçevesinde kamu çalışanlarına ayrılan bütçedeki payı yüzde 10 kesmesini protesto eden çalışanların bugün ilerleyen saatlerde büyük kentlerde yürüyüş yapmaları da planlanıyor. Yasalarca grev yapmaları yasak olan polis memurları ile itfaiye görevlilerinin de yürüyüşlere katılacağı bildiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24