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Dünya

Çek Cumhuriyeti'nde Topolanek görevi bıraktı

08 Mayıs 2009 21:39

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek, başbakanlık görevini bugün resmen bıraktı.

Topolanek, Başbakan ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla bugün başkent Prag'da yapılan AB Güney Koridoru-Yeni İpek Yolu ve Enerji Güvenliği zirvesine başkanlık etti ve toplantının ardından akşam saatlerinde makamına geçerek Başbakanlık görevini teknokrat Jan Fischer'e resmen devretti.

Bürokrasiden gelen ve hiçbir siyasi partiye bağlı olmadığı belirtilen Jan Fischer, Topolanek başkanlığındaki koalisyon hükümetinin mart sonunda verilen güvensizlik önergesiyle düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Yeni Başbakan Fischer'in tamamen bürokrat ve teknokratlardan oluşturduğu yeni kabinenin, 9-10 Ekimde yapılması planlanan erken genel seçime kadar görevde kalacağı bildirildi.

Bu arada eski Başbakan Mirek Topolanek, bir süre önce Çek basınına yaptığı açıklamada, ekimdeki erken genel seçimlerde tekrar aday olacağını belirtmiş ve liderliğindeki muhafazakar Halk Partisinin (ODS) yüzde 40 oranında oyla yeniden iktidar olacağını iddia etmişti.

AB tarihinde ilk kez bir hükümetin dönem başkanlığı yaptığı sırada düşürüldüğüne işaret eden siyasi gözlemciler, ODS'nin yeniden iktidara gelme şansının çok zayıf olduğunu belirtiyor.

AA muhabirinin görüşlerine başvurduğu Çek gazeteciler de, AB ile ilişkileri ve dönem başkanlığındaki performansıyla birlik yetkililerinin güven ve takdirini kazanan Topolanek'in "küresel krizin kurbanı olduğunu" savundu.

Ülkede yapılan yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Topolanek'in liderliğindeki ODS'nin yüzde 31,5'lik oy desteğine karşı, muhalefetteki Sosyal Demokratların yüzde 36'lik oy oranı bulunuyor.

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