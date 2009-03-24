Çek Cumhuriyeti'nde hükümet düştü

AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nde Başbakan Mirek Topolanek başkanlığındaki hükümet, yapılan güven oylamasında düştü.



Çek parlamentosunun bugünkü oturumuna muhalefetin sunduğu "güvensizlik önergesinin" görüşüldüğü oturumda 101 milletvekilinin oylarıyla Topolanek Hükümeti'nin düşürüldüğü açıklandı.



Çek Cumhuriyeti anayasasına göre güven oylamasıyla düşürülen hükümetin derhal istifasını sunması gerekiyor. Anayasa, Cumhurbaşkanı yeni hükümeti kurma görevini bir başkasına verinceye kadar eski hükümetin görevde kalmasını da öngörüyor.



Yıl başından bu yana AB dönem başkanlığını da yürütmekte olan Başbakan Mirek Topolanek başkanlığındaki hükümete karşı kurulduğu Ocak 2007'den bu yana dört kez güvensizlik önergesi verilmiş ancak oylamada yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.



Siyasi gözlemciler Çek Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir hükümetin güven oylamasıyla düşürüldüğünü belirtiyor.



Başbakan Topolanek başkanlığında ortanın sağı partilerden kurulan hükümet, 200 üyeli parlamentoda 96 sandalyeye sahipti. Parlamentoda muhalefetin 97, bağımsızların ise 7 sandalyesi bulunuyor.



Hükümete karşı güven oylaması önergesi veren muhalefet lideri ve sosyal demokrat parti başkanı Jiri Paroubek, Başbakan Topolanek'in küresel kriz nedeniyle ülkede baş gösteren ekonomik sorunlara çözüm üretememekle suçladı.



AB: Görev aksamayacaktır



AB Dönem Başkanlığı görevini 2009 yılının ilk yarısında üstlenen Çek Cumhuriyeti'nde hükümetin parlamentodaki güven oylaması sonucu düşmesi konusunda AB Komisyonundan açıklama yapıldı.



Komisyonun yazılı açıklamasında, AB anlaşmalarına göre dönem başkanlığı görevinin ilgili ülkedeki anayasa hukukunun tarif ettiği hükümetlerce üstlenildiği hatırlatılarak, güvenoyu başarısızlığının ardından dönem başkanlığı görevinin aksamayacağına olan inanç dile getirildi.



"İç politik sorunları çözmek Çek Cumhuriyeti'ndeki demokratik sürecin sorumluluğundadır" görüşüne yer verilen açıklamada, AB Komisyonu'nun "dönem başkanlığı görevinin aksamayacağına güveninin tam olduğu" yinelendi.







