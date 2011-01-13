-ÇEK CUMHURİYETİ, UKRAYNALI ESKİ BAKANA SIĞINMA TANIDI PRAG (A.A) - 13.01.2011 - Çek Cumhuriyeti, ülkesinde görevi kötüye kullanmakla suçlanan Ukraynalı eski ekonomi bakanına siyasi sığınma tanıdı. Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'da 2007-2010 yıllarında ekonomi bakanlığı yapan Bohdan Danişlişiyn'e siyasi sığınma tanındığı bildirildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Ukrayna'nın eski Başbakanı Yulia Timoşenko'nun müttefiklerinden biri olan Bohdan Danişlişiyn, geçen yıl ekim ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da tutuklanmıştı. Ukrayna, ülkeden ayrıldıktan sonra geçen yıl ağustos ayında Danişlişiyn hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Ukrayna'da yargılanmayı bekleyen eski hükümetin en üst düzey yetkilisi olan Danişlişiyn, hakkındaki suçlamaları reddediyor.