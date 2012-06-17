Çek Cumhuriyeti tek golle çeyrek finalde

Euro 2012 A Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, Polonya'yı 1-0 mağlup etti ve grubu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Çeklere galibiyeti getiren golü 72. dakikada Jiracek attı.

Euro 2012 A Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, Polonya'yı 1-0 mağlup etti ve grubu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çeklere galibiyeti getiren golü 72. dakikada Jiracek attı.

Euro 2012 A Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, Polonya ile karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede ilk 3 dakikada iki takım da net gol fırsatları yakaladı ancak son vuruşlardaki şanssızlık, iki takımın da erken gol bulmasına engel oldu.

Gruptan çıkabilmek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Polonya, rakibi Çek Cumhuriyeti'ne oranla daha baskılı ve tempolu bir oyun ile başladı.

6. dakikada Polonya sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Obraniak'ın sert vuruşunda top az farkla auta gitti ve Polonya bir kez daha yakaladığı gol pozisyonundan eli boş döndü.

10. dakikada Rusya atağa çıkarken kendi yarı alanında topu kaptırdı. Polonya'da Lewandowski kaleci ile karşı karşıya kaldı ve şutunda top az farkla auta çıktı.

Polonya, ilk yarıda rakip yarı alanda daha etkili görünen takım oldu. Fakat bu baskılı oyun sonucunda gol sesi çıkmadı ve mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresinde Çek Cumhuriyeti, ilk yarıya oranla rakip yarı alanda daha çok gözüktü ve etkili pozisyonlar yakaladı. İlk yarıda ise daha atak bir futbol sergileyen polonya, ikinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı.

64. dakikada Plasil'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortaya Sivok kafayla vurdu ve kaleci Tyton iki hamlede golü önledi.

Çek Cumhuriyeti 72. dakikada Petr Jiracek'in golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. Milan Baros'un pasında ceza alanı içinde rakibini çalımlayan Jiracek, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu ve takımı adına çok önemli bir gol kaydetti.

Jiracek'in golüyle mağlup duruma düşen Polonya, beraberlik için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi ve Çek Cumhuriyeti de kontra ataklar sonucunda gol pozisyonları yakaladı.

90+4. dakikada mutlak bir gol fırsatından yararlanamayan ev sahibi Polonya, mücadeleyi 1-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

Yunanistan'ı 2-1 mağlup eden Çek Cumhuriyeti, Polonya'yı da mağlup ederek grupta topladığı 6 puanla çeyrek final bileti kaptı.

A Grubu'nda oynanan diğer mücadelede Yunanistan, Rusya'yı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale çıkan bir diğer takım oldu.