Çek Cumhuriyeti'nden NATO ve AB müttefiklerine Rus diplomatları sınır dışı etme çağrısı

T24 Dış Haberler

Çek Cumhuriyeti, Moskova'nın Çek topraklarında "eşi benzeri görülmemiş bir saldırı" düzenlediğini ifade ederek Avrupa Birliği ve NATO müttefiklerine ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme çağrısında bulundu.

Dışişleri ve İçişleri Bakanı Jan Hamacek, çarşamba günü 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak Rus Büyükelçi ile görüşeceğini ifade etti. Prag, bu diplomatların gizli ajanlar olduğunu savunuyor. Moskova, karşılık olarak 20 Çek diplomatı sınır dışı etti.

Hamacek gazetecilere, "AB ve NATO ülkelerine bizimle dayanışma için kollektif olarak sınır dışı yapma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Çek Cumhuriyeti, diplomatları 2014'te ülkedeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada rol almakla suçluyor. Rusya ise iddiaların "temelsiz ve absürd" olduğunu savunuyor.