Çek Cumhuriyeti kısırlaştırdıkları Romanlara tazminat ödeyecek

T24 - Çek Cumhuriyeti, nüfuslarını kontrol etmek için zorla kısırlaştırılan Roman kadınlara tazminat ödeyecek.

Çek Cumhuriyeti 1972 -1992 yılları arasında rızaları alınmadan kısırlaştırılan binlerce Roman kadına tazminat verecek.

Başkent Prag'da hükümet sözcüsü Jan Osuc tarafından yapılan açıklamaya göre hükümetin aldığı karar doğrultusunda yıl sonuna kadar uzmanlar tarafından kimlere tazminat ödeneceği ve tazminatların miktarı tespit edilecek.

Zorla kısırlaştırılan Roman Kadınlar Derneği sözcüsü Elena Gorolava, hükümetin bu kararının, sekiz yıl süren hak arama mücadelelerinde önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Çek Cumhuriyetinde Roman kadınların, kendilerine sorulmadan doğum ya da kürtaj esnasında doktorlar tarafından kısırlaştırıldığı iddiası ilk kez, Budapeşte'de bulunan Avrupa Roman Hakları Merkezi tarafından gündeme getirilmişti.

İddialara göre 1972 -1992 yılları arasında, Çek Cumhuriyeti'nde ülke nüfusu içindeki oranları süratle artan Romanların çok çocuk yapmalarını engellemek için böyle bir uygulama başlatılmıştı. Tedavi, doğum kürtaj gibi nedenlerle hastanelere gelen Roman kadınlar kendi rızaları olmadan doktorlar tarafından kısırlaştırılmışlardı. Bu uygulamanın resmi bir devlet politikası olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkarılamasa da, Roman kadınların kısırlaştırılmalarına ülkenin dört bir yanında yıllarca devam edildiği anlaşılmıştı.

Prag yetkilileri tarafından önce kesinlikle reddedilen iddialar giderek güçlenmiş, binlerce Roman kadın kısırlaştırıldığı için resmi makamlardan şikâyetçi olmuştu.

Ortaya çıkan rapor ve belgeler doğrultusunda da bundan üç yıl önce Prag İnsan Hakları Bakanlığı iddiaları kabul etmiş ve ardından da dönemin başbakanı Jan Fischer, doktorların şahsi hatalarından kaynaklandığını iddia ettiği bu uygulama için Çingene toplumundan resmen özür dilemişti.