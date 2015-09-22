Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na 'kırmızı donlu' protesto

Çek Cumhuriyeti’nde kendilerini radikal bir sanat kolektifi olarak niteleyen Ztohoven adlı grup, Prag’daki başkanlık sarayının çatısına tırmanarak, Çek Cumhuriyeti bayrağını indirip yerine dev boyutlarda kırmızı bir don astı.

Baca temizleyicisi kılığına girerek saraya sızmayı başaran Ztohoven üyeleri, eylemi Devlet Başkanı Milos Zeman’ın son dönemde yaptığı göçmen karşıtı açıklamaları protesto etmek üzere yaptıklarını duyurdu. Ztohoven üyeleri web sitelerinden yaptıkları açıklamada, devlet başkanının “kalesinin tepesinde kirli çamaşırlarını havalandırdığını” yazdı. Grup, bayrağın yerine iç çamaşırı asmalarını ise “utanması olmayan bir adam için böylesi gerekli” dedi.

Zeman'ı Çin ve Rusya'yla yakın ilişki içinde olduğu gerekçesiyle eleştiren eylemciler, külodun renginin de bu yüzden kırmızı olduğunu ifade etti. Eylem sonrasında üç kişi gözaltına alınırken, eylem Zeman'ın sözcüsü tarafından kınandı