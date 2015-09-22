T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na 'kırmızı donlu' protesto

Zthoven üyeleri, devlet başkanının “kalesinin tepesinde kirli çamaşırlarını havalandırdığını” söyledi

22 Eylül 2015 00:27

Çek Cumhuriyeti’nde kendilerini radikal bir sanat kolektifi olarak niteleyen Ztohoven adlı grup, Prag’daki başkanlık sarayının çatısına tırmanarak, Çek Cumhuriyeti bayrağını indirip yerine dev boyutlarda kırmızı bir don astı.

Baca temizleyicisi kılığına girerek saraya sızmayı başaran Ztohoven üyeleri, eylemi Devlet Başkanı Milos Zeman’ın son dönemde yaptığı göçmen karşıtı açıklamaları protesto etmek üzere yaptıklarını duyurdu. Ztohoven üyeleri web sitelerinden yaptıkları açıklamada, devlet başkanının “kalesinin tepesinde kirli çamaşırlarını havalandırdığını” yazdı. Grup, bayrağın yerine iç çamaşırı asmalarını ise “utanması olmayan bir adam için böylesi gerekli” dedi.

 

Zeman'ı Çin ve Rusya'yla yakın ilişki içinde olduğu gerekçesiyle eleştiren eylemciler, külodun renginin de bu yüzden kırmızı olduğunu ifade etti. Eylem sonrasında üç kişi gözaltına alınırken, eylem Zeman'ın sözcüsü tarafından kınandı

 

ETİKETLER

çek cumhuriyetipragbaşkanlık sarayıkırmızı don protestosuZtohovenmilos zeman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24