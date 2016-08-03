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Dünya

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: Müslüman sığınmacı kabul etmemeliyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek, Müslüman sığınmacıların kabul edilmesinin 'barbar saldırılar' düzenlemesine zemin hazırlayacağını ileri sürdü

03 Ağustos 2016 22:27

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Müslüman ülkelerden gelen sığınmacıların ülkesine kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jiri Ovcacek, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın Müslüman ülkelerden gelen sığınmacıların ülkeye kabulünün tehlikeli ve terör tehdidi anlamına geldiğini düşündüğünü aktardı.

 

"Terör olaylarının ülkemizde olmasına izin veremeyiz"

 

Zeman'ın sığınmacı kabul edilmesi fikrine kesinlikle karşı çıktığını belirten Ovcacek, ''Fransa ya da Almanya'dakine benzer şekilde terör olaylarının ülkemizde de olmasına izin veremeyiz. Sığınmacıların kabul edilmesi Çek Cumhuriyeti'nde barbar saldırıların düzenlenmesine zemin hazırlar'' diye konuştu.

Hükümetin daha önce İtalya ve Yunanistan'dan 2 bin 691, Türkiye'den ise 80 mülteci kabul edeceği sözünü verdiğini hatırlatan Ovcacek, ''Cumhurbaşkanı hükümetin verdiği sözü gözden geçirmesini talep edecek. Zeman'a göre Çek Cumhuriyeti daha fazla mülteci kabul etmemeli'' dedi.

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