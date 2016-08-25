Çek Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: Müslüman göçmenler Avrupa'ya kabul edilmemeli

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Müslüman göçmenlerin Çek Cumhuriyeti'ne ve Avrupa'ya kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Habertürk’ün Macar Haber Ajansı(MTI)’ndan aktardığı habere göre, Zeman yaptığı açıklamada, Avrupa'da son dönemde de göç olduğunu ama bunun kıta içinde gerçekleştiğinden dolayı herhangi bir soruna neden olmadığını iddia ederek ''Avrupa'ya gelen Müslüman sığınmacılar Avrupalıların aksine değişik kültürlerden geliyorlar. Bu yüzden onların Avrupa toplumlarına entegre edilebilmeleri hakkında şüphem var.'' dedi.

"NATO harekete geçmeli"

Son dönemde Avrupa'da gerçekleşen göçün ağır problemler doğuracağını savunan Zeman, ''Müslüman göçmenler, Çek Cumhuriyeti'ne, Avrupa'ya kabul edilmemeli.'' şeklinde konuştu.

Terör örgütü IŞİD’in faaliyetleri dolayısıyla Avrupa'daki güvenlik durumunun bir yıl öncesine göre daha da kötü olduğunu ifade eden Zeman, IŞİD'e karşı NATO'nun harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.