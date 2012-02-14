Çek Cumhurbaşkanı Klaus: Türkler gerçekten çok sabırlı

T24 - Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 1959'dan beri aday ülke olduğunu göz önünde bulundurursak, Türkler gerçekten çok sabırlı insanlar. Ben bu kadar sabırlı olmazdım" dedi.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Klaus, 6 yıl önce de Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, son ziyaretinden bu yana Türkiye'nin ilerlemesinin bilincinde olduklarını ve bu ilerlemeyi takdir ettiklerini söyledi. Klaus, Türkiye'deki gelişmenin sadece kendileri tarafından değil, tüm dünya tarafından da takdirle karşılandığını belirtti.

Klaus, ziyaretiyle çok kesin ve açık bir mesaj vermek istediklerini ifade ederek, "Çek Cumhuriyeti olarak, Türkiye ile tüm konularda özellikle siyasi ve dış politika konularında, güvenlik ve savunma konularında, bir NATO ortağı ve müttefiki olarak ilişkileri daha da ileri safhalara taşımak istediğimiz mesajını burada vermek istiyoruz" dedi.

Türkiye'de bulunacağı 3 gün içerisinde en verimli toplantıları yapmayı ve mümkün olan en büyük ilerlemeyi kaydetmek istediklerini dile getiren Klaus, kendisine eşlik eden heyetin Çek Cumhuriyeti tarihinde bir Cumhurbaşkanına eşlik eden en büyük ticaret ve işadamları heyeti olduğunu, bunun da Türkiye'ye verdikleri önemin göstergesi olduğunu kaydetti.

'Türkler gerçekten çok sabırlı insanlar'

Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini de ifade eden Klaus, "Çek Cumhuriyeti, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini çok açık biçimde destekleyen ülkelerdendir. Türkiye'nin 1959'dan beri aday ülke olduğunu göz önünde bulundurursak, Türkler gerçekten çok sabırlı insanlar. Ben bu kadar sabırlı olmazdım" diye konuştu.

Klaus, "Ben Başbakan olarak AB'ye adaylığımızı 1996 Ocak ayında ilan ettim. 2004 Mayıs ayında ise tam üye olarak kabul edildik. Yani 8 yıllık bir süreç geçirdik. Bu süreç, bazılarımıza çok uzun bir süre gibi gelmişti. Bu sabrınıza gerçekten büyük saygı gösteriyorum. Emin olunuz Çek Cumhuriyeti olarak sizin yanınızda olacağız" dedi.

Avro bölgesindeki mali sorunların Türkiye'nin AB üyeliğine engel olabilecek bir husus olmadığını belirten Klaus, "Tam tersine, bu sorunlar Türkiye'nin üyeliği için bir nedendir. Avrupa'nın bugün uyanması, sarsılması ve değişmesi lazım. Türkiye gibi büyük bir ülkenin katılmasıyla bu sarsılma gerçekleşebilecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye konusundaki bir soru üzerine Klaus, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuya çok daha hakim olduğunu, bu nedenle sözlerini dikkatle seçerek konuşacağını söyledi.

Klaus, genel olarak Gül'ün daha önce açıkladığı tutuma katıldığını belirterek, Suriye'deki durumun sürdürülebilir bir durum olmadığını ve mutlaka değişiklik gerektiğini bildirdi.

Klaus, "Önceliğin bölgesel veya içişleriyle ilgili bir çözümde olduğunu düşünüyorum. Çözümü uzaklarda aramamak gerek. Sorunu ne kadar uzaktan görürseniz o kadar basit görünür. O bakımdan bölgesel olarak çözülmesi gerekir" dedi.