Çek asıllı tenisçi Martina Navratilova kansere yakalandı

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Sonucu duyduğunda ağladığını belirten 53 yaşındaki Navratilova, ''Bu, beni gerçekten çok sarstı. Hayatım ve vücudum konusunda çok kontrollüydüm. Ancak bu, tamamen benim kontrolüm dışında oldu'' dedi.



Haberde, Navratilova'nın mayıs ayında 6 hafta radyoterapi alacağı ve hastalığını yenme şansının yüksek olduğu kaydedildi.



NAVRATİLOVA'NIN BAŞARILARI





Martina Navratilova, teklerde 18, çiftlerde 31, karışık çiftlerde ise 10 kez Grand Slam şampiyonu oldu.



1982'den 1990 yılına kadar Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 12 kez finale yükselip, 9 kez kupa kaldıran Navratilova, teklerde üst üste 13 kez Grand Slam finaline çıkan Steffi Graf'ın, 2 eksikle gerisinde yer aldı.



1994 yılında 38 yaşındayken bıraktığı kortlara, 6 yıl sonra yeniden dönerek, çiftlerde yarışmaya başlayan tecrübeli raket, karışık çiftlerde 2003 yılında hem Avustralya, hem ABD Açık şampiyonu oldu.



Navratilova, 50 yaşından henüz birkaç hafta almıştı ki, partneri Bob Bryan ile 2006 ABD Açık şampiyonluğuna uzandı.