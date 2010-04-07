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Spor

Çek asıllı tenisçi Martina Navratilova kansere yakalandı

Çek asıllı ABD'li bayan tenisçi Martina Navratilova, göğüs kanseri olduğunu açıkladı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Steffi Graf'tan sonra 20. yüzyılın en iyi bayan tenisçisi olarak nitelenen Navratilova, People dergisine yaptığı açıklamada, şubat ayında yaptırdığı rutin mamografi testi sonrasında yaptırdığı biyopsiye göre, sol memesinde kanserli dokuya rastlandığını söyledi.


Sonucu duyduğunda ağladığını belirten 53 yaşındaki Navratilova, ''Bu, beni gerçekten çok sarstı. Hayatım ve vücudum konusunda çok kontrollüydüm. Ancak bu, tamamen benim kontrolüm dışında oldu'' dedi.


Haberde, Navratilova'nın mayıs ayında 6 hafta radyoterapi alacağı ve hastalığını yenme şansının yüksek olduğu kaydedildi.


NAVRATİLOVA'NIN BAŞARILARI


Martina Navratilova, teklerde 18, çiftlerde 31, karışık çiftlerde ise 10 kez Grand Slam şampiyonu oldu.


1982'den 1990 yılına kadar Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 12 kez finale yükselip, 9 kez kupa kaldıran Navratilova, teklerde üst üste 13 kez Grand Slam finaline çıkan Steffi Graf'ın, 2 eksikle gerisinde yer aldı.


1994 yılında 38 yaşındayken bıraktığı kortlara, 6 yıl sonra yeniden dönerek, çiftlerde yarışmaya başlayan tecrübeli raket, karışık çiftlerde 2003 yılında hem Avustralya, hem ABD Açık şampiyonu oldu.


Navratilova, 50 yaşından henüz birkaç hafta almıştı ki, partneri Bob Bryan ile 2006 ABD Açık şampiyonluğuna uzandı.

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