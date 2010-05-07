T24

Tarih yargılayacak

Test ediliyor

Acilen 9 milyar euro lazım

İçeride oylama dışarıda gösteri

Maçlar ertelendi turizme darbe indi

Erdoğan’ın Atina ziyareti afişlerle protesto ediliyor

Bankalar kapalı kaldı

Portekiz’de Merkez Bankası protestosu



Yunanistan’daki şiddetli çatışmalar küresel krizin sona ermediğini gösterdi

Borç krizi kadar, buna gösterilen tepkilerle de tüm dünyasının ilgisini üzerine toplayan Yunanistan’da sular durulmuyor. Yunan Parlamento’sunun Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) vereceği 110 milyar Euro’luk kredi desteğini alabilmek için ‘acı reçeteyi’ onayladığı gün ülkedeki gerilim de sürdü. Atina’da önceki gün yapılan ‘Ayaklanın’ mitingleri sırasında marjinal bazı grupların bir banka şubesini ateşe ve vermesi, biri hamile kadın 3 kişinin ölmesinin neden olduğu olayları değerlendiren Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, “Cehennemin kapısındayız” dedi.Olaylardan bir gün sonra, Yunan parlamentosu dün AB ve IMF’den üç yılda 110 milyar Euro kredi ve 30 milyar Euro’luk kemer sıkma ve ek gelir tedbirlerini öngören anlaşmayı oylarken, liderler de yaptıkları açıklamalarla dünkü olayları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Papulyas, 8 Mayıs’ta Moskova’ya gerçekleştireceği ziyareti iptal ederken, “Cehennemin kapısının eşiğine geldik. Boşluğa doğru adımın atılmaması hepimizin sorumluluğudur. Sorumluluk sözle değil icraatla gösterilmelidir. Tarih hepimizi yargılayacak” dedi. Başbakan Yorgo Papandreu ise yaşananlar için, “Tepkiyi dile getirmek başka şey, cinayet işlemek başka şeydir” diye konuştu.Hükümette kemer sıkma önlemlerinin oylanması sırasında konuşan Papandreu, “Şiddet çözüm değil” dedi. Papandreu, “Tek hedefinin ülkenin kurtarılması olduğunu” vurguladığı konuşmasında, “Görev süresinin önümüzdeki seçimlerde yenilenip yenilenmemesi olasılığının ise kendisini ilgilendirmediğini” söyledi. “Yunanistan’ın geleceği tehlikede. Ekonomi, demokrasi ve sosyal birlik test ediliyor” diyen Papandreu, “Tek hedefimiz ülkenin kurtarılması. Görev süremin önümüzdeki seçimlerde yenilenip yenilenmemesi olasılığı ise beni ilgilendirmiyor” diye konuştu.Şiddet durgunluk getirecekEkonomik önlemlere karşı anamuhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) tutumunu da eleştiren Başbakan, “Hükümet olarak kaçtınız, muhalefet olarak da kaçıyorsunuz” ifadesini kullandı. Partilere, ekonomik önlemlere karşı fikirleri ne olursa olsun, şiddetin izole edilmesi çağrısında bulunan Papandreu, şiddet olaylarının ekonomiye daha büyük bir durgunluk getireceğini belirtti.Maliye Bakanı Yorgo Papakonstantinu ise, görüşmeler sırasında Yunanistan’ın iflastan ve borcunu ödeyememe durumundan kurtulması için tek çarenin AB ülkeleri ve IMF’den 110 milyar Euro’yu alması olduğunu söyledi. Papakonstantinu, “19 Mayıs’a kadar 9 milyar Euro borç ödememiz gerek. Devletin kasasında bu para yok. Bize kredi verecek olanlar teminatlar istiyorlar. Dolayısıyla tasarruf ve ek gelir tedbirleri kaçınılmaz. Mesele o kadar basit” dedi.Yunanistan’da ölümle sonuçlanan sokak gösterilerinin ardından hükümet parlamentoda kemer sıkma önlemlerini geçirmeye çalışırken, ülkede gösteriler de bitmedi. Yasa koyucular hükümetin harcama kesintilerini ve vergi artışlarını görüştüü saatlerde parlamento önünde protesto eylemleri yapılırken, sendikalar da mücadele konusundaki kararlılıklarını gösterdi. Memur sendikası ADEDY ve işçi sendikası GSEE ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME) kemer sıkma tedbirlerini protesto gösterilerine devam etti.Yunan Futbol Federasyonu, Atina’daki olaylar nedeniyle dün oynanması gereken süper lig play-off maçlarını erteledi. 300 milyar Euro’nun üzerindeki borcu nedeniyle büyük ekonomik kriz içindeki Yunanistan’da önceki günkü olaylar ülkenin en önemli gelir kaynağı sayılan turizme darbe vurdu. İngiltere, Bulgaristan, Romanya, Makedonya Cumhuriyeti ve Çek cumhuriyeti vatandaşlarına bu dönem Yunanistan’ı ziyaret etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Listenin büyümesi bekleniyor.Ayaklanın mitingleri sırasında saldırıya hedef olan Marfin Bank’ın Stadiu caddesindeki binasının hemen yanındaki duvarda ilginç bir afiş dikkat çekti. Afişte Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 14-15 Mayıs’daki Atina ziyaretini protesto için düzenlenen bir gösteriye katılım çağrısı yapılıyor. Irkçı-milliyetçi ve son derece düşük tirajlı Ardin dergisi ile Riksi adlı haftalık gazete önce 10 Mayıs’da Atina’daki savaş müzesinde neo-Osmanlılığa karşı direniş konulu bir toplantı organize etti. Toplantıda eski Kıbrıs Rum lideri Tasos Papadopulos’un oğlu Nikolaos Papadopulos ve Türkiye aleyhtarı yazıları ile tanınan Stavros Ligeros, Hrisanthos Lazaridis, Niko Karabelias adlı gazeteciler konuşacak. Ardin ile Riski, 14 mayıs’ta da Erdoğan’ın Atina ziyaretini protesto yürüyüşü düzenleyecek.Banka memurları sendikası (OTOE) 3 meslektaşlarının ölümünü protesto için, ülkede tüm bankalar kapalı kalırken, binlerce Yunan saldırının gerçekleştiği cadde üzerindeki şubesinin kapısını çiçeklerle doldurdu ve yüzlerce mum yaktı.Zor durumdaki Portekiz özel bankalarında para kaybeden Portekizliler, Lizbon’da Avrupa Merkez Bankası toplantısının düzenlendiği yerde Bank of Portugal’ın Başkanı Victor Constancio’ya karşı protesto gösterisi düzenledi. Bu son toplantısı olan Constancio ise, Haziran 2010’da ise Avrupa Merkez Bankası’nın Başkan Yardımcılığını üstlenecek.Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, “Yunanistan’daki protesto gösterileri sırasında yaşanan şiddetli çatışmalar, küresel ekonomik krizin sona ermediğini gösterdi” dedi. Yunanistan’daki gösterilere ilişkin kaygılarını dile getiren Rudd, “Yunanistan’daki borç krizi ve şiddetli çatışmalar, Avrupa finansal sisteminin sağlığının dünyanın geri kalanı etkileyebilir. Bu işten henüz sıyrılmadık” diye konuştu.