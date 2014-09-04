'Cehenneme kadar takip edeceğiz'

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD'nin Irak Şam İslam Devleti IŞİD terör örgütünü "cehennemin kapılarına" kadar takip edeceğini söyledi.

Biden, Maine eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Amerikalı bir gazeteciyi daha infaz eden IŞİD militanlarını hedef alarak "Amerikan halkının gözünü korkutacaklarını sanıyorlarsa bizi çok iyi tanımıyorlar demektir" dedi.

Ülke olarak birlik halinde olduklarını belirten Biden, Amerikan halkının, "herhangi bir düşmanın anlayabileceğinden çok daha güçlü ve kararlı olduğunu" vurguladı.

Biden, "İnsanlar Amerikalılara zarar verdiğinde, geri çekilmeyiz, unutmayız. (IŞİD militanları) Şunu bilmeliler ki adalet yerini bulana dek, onları cehennemin kapılarına kadar takip edeceğiz çünkü ikamet edecekleri yer cehennem olacak" diye konuştu.

IŞİD, dün Amerikalı gazeteci Steven Sotloff'un öldürüldüğünü gösteren bir video yayımlamıştı. IŞİD militanları geçen ay da Amerikalı gazeteci James Foley'yi aynı biçimde katletmişti.