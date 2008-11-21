Cehennem gemisinden kaçış

Şirketi tarafından Cibuti açıklarında kaderine terk edildiği ileri sürülen 144 metrelik çimento yüklü kuru yük gemisi M/V Mustafa Bey’den kurtulan aşçı Mehmet Akkurt, arkadaşlarının perişan durumda olduğunu bildirdi.Gemideki erzak kavgasında kaptan tarafından bıçaklandığı için karaya çıkmasına izin verilen aşçı Mehmet Akkurt 20 günlük Cibuti macerasının ardından kendi imkanlarıyla Türkiye’ye dönmeyi başardı. Aşçı Mehmet Akkurt, Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkmadan gemiye uğrayıp arkadaşlarının çektiği fotoğraf ve videoları aldı. Türkiye’ye gelince de Hürriyet’e aktardı.Elindeki fotoğrafları kanıt olarak gösteren Akkurt şunları söyledi:"30 derecenin üzerinde sıcakta gemide biriken çöplerde kurtlar oluştu. Karadan 5 mil açıkta demirlememize rağmen binlerce sinek geldi. Önce böcek ilacı vardı ama bitince her yer sinek, böcek doldu. Jeneratörü çalıştıracak yakıt olmadığından elektrik yok. Buzluklar çalışmıyor. Zaten dolaplar çalışmıyordu sadece derin dondurucu çalışıyordu yani kısaca hiçbir şey kalmadı ya da bozuldu. Firma sahipleri erzağı deniz attılar demişler. Biz sadece bozulanları attık. Kurtlardan, böceklerden kurtulmak için. Yumurtalar sıcak havadan durdukları yerde katı hale gelmişti. Sanki civciv çıkaracak hale gelmişti. Bunca yıllık aşçıyım patlıcanın kurtlandığını ilk kez gördüm. Patatesler kararmıştı. Acil durum botlarının içinde bulunan oltaları çıkartıp onlarla balık avladık. Yemeği yağ tenekelerinin içinde yakılan odun ateşiyle yapmaya çalışıyorduk. Geminin yaşam alanı sıcaktan yaşanacak halde olmadığı için herkes dışarıda yatıyor. Herkesi böcekler, sinekler ısırmış durumda. Yakında herkesin hasta olma ihtimali var. Durum çok daha kötüye gidiyor."Mustafa Bey gemisinin, Unicorn Petrol ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş. tarafından 8’i Türk 20 mürettebatıyla Somali ve Cibuti arasında açıkta kaderine terk edildiği iddia edilmişti. Şirket yönetim kurulu üyesi Ahmet Öncel, "Gemiyi kaderine terk etmedik. Bizi kiralayan firma yükü boşaltacak kamyon bulamadı. Tüm iddialar 1.5 aydır denizde bekleyen Türk personelin psikolojisinin bozulmasından kaynaklanıyor" demişti.