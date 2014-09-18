

Uluslararası Af Örgütü perşembe günü Abuca ve Berlin'de Nijerya'daki insan hakları ihlallerine dair raporunu açıkladı. Örgüt, on yıllık bir araştırmaya dayanan, 'Cehennem ateşine hoşgeldiniz' başlıklı raporunda, ülkede karakol ve cezaevlerinde yüzlerce kişinin işkence gördüğünü öne sürdü.

Af Örgütü Almanya teşkilatinin Genel Sekreteri Selmin Çalışkan, ülkede kadın, erkek ve çocukların normal şartlarda kendilerini korumaları gereken yetkililer tarafından işkenceye maruz kaldıklarını ifade etti. Çalışkan, ülkedeki birçok işkenceden haberdar olduklarını ancak raporda yer verdikleri örneklerle işkence türlerinin ve işkencenin ne kadar yaygın olduğuyla ilgili kendilerinin de şoke olduğunu kaydetti.

Raporda, polisin itirafta bulunması için 24 yaşında genç bir kadının cinsel organına göz yaşartıcı gaz sıktığı, 15 yaşında bir gencin üç hafta boyunca ordu tarafından gözaltında tutulduğu ve bu süre zarfında gencin sırtına kaynar plastik akıtıldığı, cam kırıkları üstünde yuvarlanmaya zorlandığı ve diğer mahkumların idamlarının izletildiğini gibi örneklere yer veriliyor.

Sözkonusu raporu hazırlayan uzmanlar, tırnak ve dişlerin çekilmesi, elektrik şoku verilmesi ve cinsel şiddet gibi işkencelerin Nijerya polisinin görevleri arasına girdiğini öne sürüyor. Raporda ülkenin kuzeyinde orduya bağlı cezaevlerinde mahkumların aç bırakıldıkları ya da hastalık ve yaralanmalarda ölüme terk edildikleri belirtiliyor.

Boko Haram nedeniyle durum daha da vahim

Nijerya'nın kuzey kentlerinde şiddet eylemleri düzenleyen İslamcı Boko Haram örgütü nedeniyle Nijerya ordusunun daha da sert müdahale ettiğine yer veriliyor. Selmin Çalışkan, ordunun örgütü destekleyenleri bulmak adına yüzlerce kişinin tutuklandığını ve ordunun bu kişilere adeta Ortaçağ'daki cadı avına benzer türden şiddet uyguladıklarını ifade etti. Boko Haram ile mücadele kapsamında işkencenin arttığına dikkat çeken raporda, sadece Boko Haram üyelerinin işkenceye maruz kalmadığı, ülkede herkesin işkenceye maruz kalabildiğine dikkat çekiliyor.

Af Örgütü, araştırdığı vakalarda Nijerya'nın, işkencecileri yargılamak için hiç bir soruşturma başlatmadığına yer veriliyor. Ülkede işkenceyi cezalandıracak bir yasa bulunmuyor. Raporda, ülkedeki mevcut durumun tutukluların gizli cezaevlerinde tutulmamaları, aile ve avukatlarla iletişimlerinin koparılmasıyla daha da vahim bir hal alacağına dikkat çekiliyor. Raporda, araştırılan yüz işkence vakasından hiç birinde, hayatta kalabilen kurbanlara tazminat ödenmediği ve rehabilite edilmediği belirtiliyor.