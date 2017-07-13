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Cegerxwîn Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ismi '15 Temmuz Millet Merkezi' olarak değiştirildi

Kültür merkezinde tiyatro, sinema, resim, müzik kursları veriliyor

13 Temmuz 2017 19:42

Diyarbakır merkez Kayapınar Belediyesi’nin 2011 yılında hizmete açtığı ve adını Cegerxwîn Gençlik ve Kültür Merkezi olarak belirlediği kompleksin tabelası, belediyeye kayyım olarak atanan Kaymakam Mustafa Kılıç’ın talimatıyla indirildi. Kültür merkezinin bundan böyle "15 Temmuz Millet Merkezi" adıyla faaliyet yürüteceği bildirildi.

Duvar'da yer alan habere göre, Kayapınar belediyesi’nin 2011 yılında açtığı kültür merkezinde tiyatro, sinema, resim, müzik kursları veriliyordu. Akademik çalışmaların da yürütüldüğü kültür merkezi, sinema ve tiyatro dalında çok sayıda mezun vermişti. Kürt kültürünü yaşatmak amacıyla inşa edilen kültür merkezinin tiyatro ve sinema salonları ise pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmıştı.
 

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