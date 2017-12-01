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Spor

Cedi'li Cavs, Ersan'lı Hawks’a üstün geldi

Cedi Osman 11 dakika süre aldı 5 sayı 4 ribaunt ile oynadı.

01 Aralık 2017 15:56

NBA'de oynanan maçta Cleveland Cavaliers deplasmanda Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup etti.

Cavaliers'in galibiyet serisini 10 maça çıkardığı mücadelede Kevin Love 25 sayı 16 ribaunt, LeBron James 24 sayı 6 ribaunt ve 12 asistle skora katkı sağlarken, 11 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 5 sayı 4 ribaunt 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan Atlanta Hawks'ta Dennis Schroder'in 27, milli oyuncu Ersan İlyasova'nın 22 ve Marco Belinelli'nin 18 sayısı sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.

 

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