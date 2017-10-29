Cedi Osman’ın ilk sayıları Pelicans’a

Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, takımının deplasmanda New Orleans Pelicans'a 123-101 mağlup olduğu maçta NBA kariyerinin ilk sayılarını kaydetti.

Karşılaşmada 5 dakika 36 saniye süre alan ve takımına ilk kez skor katkısı yapan Cedi Osman, karşılaşmayı 4 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.

Bu sezon 6. maçında 3. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 26, LeBron James'in 18 ve Dwyane Wade'in 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Sezonun 3. galibiyetini elde eden Pelicans'ta DeMarcus Cousins 29 sayı 12 ribaunt 10 asistle "triple-double" yaptı. Anthony Davis 30, Jrue Holiday 29, E'Twaun Moore 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.