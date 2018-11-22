Cedi Osman'ın 21 sayısı yetmedi; LeBron'lu Lakers kazandı

NBA'de gecenin buluşması Cleveland Cavaliers ile Los Angeles Lakers, bir başka deyişle Cleveland ile eski yıldızı LeBron James arasındaydı. Cedi Osman'ın 21 sayı attığı maçı LeBron'un takımı Lakers 109-105 kazandı.

NBA'de sezona kötü başlayan Los Angeles Lakers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 109-105 yenerek son 10 karşılaşmada 8. galibiyetini elde etti.

Bu sezon Cleveland Caveliers'tan ayrılarak Los Angeles Lakers'a transfer olan LeBron James'in Quicken Loans Arena'ya dönüşü 2010 yılında Miami Heat ile gelişinin aksine son derece sıcak oldu. Kadrolar anons edilirken LeBron "Evine hoş geldin" sözleriyle karşılandı.

Cleveland’lılar LeBron'u ayakta alkışlarken, ilk periyot alınan bir mola sırasında skorboard'da duygusal bir video gösterildi.

Los Angeles Lakers'da sezonun en iyi maçlarından birini çıkaran LeBron James, tarihindeki tek şampiyonlukta başrol oynadığı eski takımı Cavaliers'a karşı 32 sayısının yanı sıra 14 ribaunt alıp, 7 de asist yaptı. Lakers'da Lonzo Ball 15, Brandon Ingram 14 sayılık katkı sundu.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan ev sahibi Cleveland beklentilerin üzerinde bir performans sergileyince mücadele baştan sona çekişme içinde geçti. Cleveland'ı hücumda sürükleyen isim milli oyuncu Cedi Osman oldu. 21 sayı ile takımının en skoreri olan Cedi Osman, maçın son dakikalarında çok kritik 2 üç sayılık basket atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Cedi 7 de ribaunt aldı.

Ev sahibi Cleveland'da Cedi ile birlikte 20 sayı kaydeden Jordan Clakson skora en çok katkı veren isim oldu. Maç sonunda LeBron James ile Cedi Osman arasında sıcak bir diyalog yaşanırken ikili birbirlerine sarıldı.

Son şampiyondan art arda 4. yenilgi

Zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder mücadelesini de 123-95 kaybetti.

Steve Kerr'ün başantrenörlüğe başladığı 2014-2015 sezonundan bu yana ilk kez peş peşe 4 maç kaybeden Warriors, son 8 karşılaşmasında 6. yenilgisini aldı.

32 sayı kaydeden Dennis Schröder ve 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Paul George, Thunder'ın skor yükünü çekti. Russell Westbrook ise 11 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

Warriors cephesinde Kevin Durant'in 27 sayı, 14 ribaunt, 3 blok ve Klay Thompson'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

İşte gecenin sonuçları