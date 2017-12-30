Cedi Osman'dan Cenk Tosun'a: Hayırlı olsun

Everton'a transfer olması gündemde olan Cenk Tosun, NBA'deki milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın All-Star oylaması için sosyal medyadan destek verdi.

Genç basketbolcu da karşılık olarak Cenk'e teşekkür etti ve transferi ile ilgili olarak, "Senin için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Bu mesaja karşılık veren golcü futbolcu attığı mesajda transferi yalanlamadı.

Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren ve ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, NBA'deki milli yıldızımız Cedi Osman'a sosyal medyadan destek verdi.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi için Cenk Tosun, "Cedi Osman #NBAVote" mesajını paylaştı.

Bu destek mesajına kısa sürede geri dönüş sağlayan genç basketbolcu da, "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun." diyerek yanıt verdi.

Transferi yalanlamadı

Mesaj kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırırken transfer konusunda sessizliğini sürdüren Cenk Tosun, herhangi bir yalanlamada bulunmadı ve "Gururumuzsun kardeşim" diyerek cevap verdi. (Fanatik)