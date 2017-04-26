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Spor

Cedi Osman NBA yolcusu!

Cleveland Cavaliers Genel Menajeri David Griffin verdiği özel bir röportajda Cedi Osman‘la ilgili açıklamalarda bulundu

26 Nisan 2017 01:05

Cedi Osman'ın draft haklarını elinde bulunduran Cleveland Cavaliers'in, Anadolu Efes’te forma giyen milli oyuncuyu gelecek yıl takıma katması bekleniyor.

Cleveland Cavaliers Genel Menajeri David Griffin verdiği özel bir röportajda Cedi Osman‘la ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde Anadolu Efes forması giyen genç yıldız Cedi Osman‘ın gelişimini yakından takip ettiklerini belirten Griffin, oyuncunun gösterdiği gelişimden dolayı umutları olduklarını söyledi. Tecrübeli yönetici, ”Cedi için çok heyecanlıyız. Bütün doğru işleri yapabilecek kapasitesi var. 2-3 numara pozisyonunun Tristan Thompson'ı gibi” dedi.

Draft hakları Cavaliers‘ın elinde bulunan Cedi‘nin sezon sonunda NBA‘e gitmesi bekleniyor.

 

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