Cedi Osman, LeBron James'in takım arkadaşı oldu

Anadolu Efes'te forma giyen Cedi Osman, 2015 NBA draftında Minnesota Timberwolves tarafından seçildi ve hemen ardından LeBron James'in takımı Cleveland Cavaliers'e gönderildi.

Dünyanın 1 numaralı basketbol organizasyonu olan NBA'de 2015 draftları Brooklyn'de bulunan Barclays Center'da yapıldı.

Draftta sürpriz 1 numara: Karl-Anthony Towns

2015 NBA draftında ilk seçme hakkı elinde bulunan Minnesota Timberwolves Kentucky Üniversitesi takımında forma giyen 1995 doğumlu Karl-Anthony Towns'ı ilk sıradan draft etti.

Kobe Bryant'ın veliahtı Russell

Seçmelerde 2. sırada bulunan Los Angeles Lakers ise Ohio State Üniversitesi'nden 1996 doğumlu oyun kurucu D'Angelo Russell'ı draft etti. Oldukça yetenekli bir oyun kurucu olan D'Angelo Russell'ın Kobe Bryant'ın yerine monte edilmesi bekleniyor. Los Angeles Lakers'ın draft etmesi beklenen Jahlil Okafor'u ise 3. sıradan Philadelphia Sixers draft etti.



New York Porzıngıs'i seçti, salon karıştı

Draftta ne yapacağı en çok merak edilen takım olan New York Knicks ise Kristaps Porzingis'i 4. sıradan seçti. Bu karar salonda bulunan Knicks taraftarları tarafından protesto edildi.

Cedi Osman artık Lebron James'in takım arkadaşı

Anadolu Efes'te forma giyen Cedi Osman'ın NBA haklarını ise 31. sıradan Minnesota Timberwolves aldı ve hemen ardından genç oyuncunun haklarını LeBron James'in takımı Cleveland Cavaliers'a verdi.

20 yaşında ve 2.04 metre boyundaki Cedi Osman'la birlikte NBA'deki Türk oyuncuların sayısı 6'ya yükseldi. Dünyanın en çok izlenen basketbol organizasyonunda Hidayet Türkoğlu, Ersan İlyasova, Ömer Aşık, Enes Kanter ve Furkan Aldemir de forma giyiyor.

NBA draftında ilk 20 sıradan seçilen basketbolcular

(Draft eden takım, oyuncunun adı, mevkisi, geldiği takım)

1. Minnesota, Karl-Anthony Towns, forvet, Kentucky

2. L.A. Lakers, D'Angelo Russell, guard, Ohio State

3. Philadelphia, Jahlil Okafor, pivot, Duke

4. New York, Kristaps Porzingis (Latvia), forvet, Cajasol

5. Orlando, Mario Hezonja (Croatia), guard, Barcelona

6. Sacramento, Willie Cauley-Stein, pivot, Kentucky

7. Denver, Emmanuel Mudiay (Congo), guard, Guangdong Southern Tigers

8. Detroit, Stanley Johnson, forvet, Arizona

9. Charlotte, Frank Kaminsky, forvet, Wisconsin

10. Miami, Justise Winslow, forvet, Duke

11. Indiana, Myles Turner, forvet, Texas

12. Utah, Trey Lyles, forvet, Kentucky

13. Phoenix, Devin Booker, guard, Kentucky

14. Oklahoma City, Cameron Payne, guard, Murray State

15. Atlanta (From Brooklyn), Kelly Oubre, guard, Kansas

16. Boston, Terry Rozier, guard, Louisville

17. Milwaukee, Rashad Vaughn, guard, Nevada-Las Vegas

18. Houston (From New Orleans), Sam Dekker, forvet, Wisconsin

19. Washington, Jerian Grant, guard, Notre Dame

20. Toronto, Delon Wright, guard, Utah