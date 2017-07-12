Cedi Osman, LeBron James'e takım arkadaşı oldu!

Anadolu Efes forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Cedi Osman, LeBron James'in de forma giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers'a transfer oldu. Genç yıldızın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı ve 8.5 milyon Dolar kazanacağı bildirildi.

Milli Takım ve Anadolu Efes'teki performansıyla beğeni toplayan genç oyuncu, NBA'de yıldız oyuncu LeBron James ile aynı takımda forma giyecek. Kısa forvet pozisyonunda oynayan genç basketbolcunun, ilk senesinde rotasyon oyuncusu olarak oynaması bekleniyor.

NBA ekibi Philadelphia 76ers'a transfer olan Furkan Korkmaz'ın ardından, Amerika'da oynayan bir Türkiyeli genç oyuncu daha yerini alacak.