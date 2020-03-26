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Spor

Cedi Osman evde kalanlara imzalı forma hediye edecek

26 Mart 2020 21:45

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.

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