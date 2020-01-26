Cedi Osman, Elazığ için 'üçlüklerle toplanan' rakamı duyurdu

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman'ın Elazığ'daki depremzedeler için sosyal medyada yaptığı kampanya sonucu sporculardan da gelen desteklerle toplamda 385 bin lira toplandığını açıkladı.

ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls ile oynayacakları maç öncesinde Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremin ardından bir kampanya başlatan Cleveland Cavalierslı Cedi Osman'a çok sayıda sporcu ve sosyal medya kullanıcısı büyük destek verdi.

Basketbolcunun Twitter hesabından yaptığı, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" paylaşımı kısa sürede karşılık buldu.

Cedi Osman'ın yapacağı bağış miktarını açıkça yazması tepki çekince şu yanıtı verdi: "Yazılanların bir kısmını üzülerek okudum. Ben her türlü yardımı hep gizli yapıyorum. Bu sefer amaç özellikle gizli olmaması. Belki iki takımdan birileri katılır, fazla bağış olur. Ülkemizdeki depreme dikkat çekmiş oluruz, fena mı olur? Bu kadar nefret iyi değil..."

Cedi Osman'a ilk destek verenlerden biri ABD'li takım arkadaşı Larry Nance oldu. Milli basketbolcu, sosyal medya adresinden, "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi 'Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım' dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler" paylaşımını yaptı.

Sporculardan destek

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden futbolcu Arda Turan, Cedi Osman'ın paylaşımına, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın" ifadeleriyle destek verdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Nuri Şahin ise, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" paylaşımıyla Cedi Osman'ı destekledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Işıl Alben, "Cedi asisti yaptı, şimdi hep beraber daha çok sayı atalım. Her 3 sayılık basket için aynı miktarda ben de varım. Güzel bir farkındalık oldu, yüreğine sağlık" paylaşımını yaptı.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de kariyerini sürdüren Yusuf Yazıcı da Cedi Osman'ın kampanyasına destek verdi. Yazıcı'nın "Ben de varım Cedi. Ne güzel bir kampanya. Yazın bir tek pota sözünü alırım ama" paylaşımını Cedi Osman, "Ne zaman istersen. Minyatür kale de oynarım. Top kontrolüm iyidir" diyerek yanıtladı.