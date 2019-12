-CEDAW TÜRKİYE "GÖZLEMLERİNİ" AÇIKLADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.08.2010 - BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW), Türk hükümetinden, başörtüsü yasağının eğitim, iş, sağlık ve kamu alanlarındaki etkilerini incelemesi ve bu durumun, kadınlara karşı ayrımcılığa yol açmasını önlemek üzere alınan önlemlere ilişkin bilgi vermesini istedi. CEDAW, geçen ay BM'de düzenlenen ve Türkiye'nin 6. dönemsel ülke raporunu Komite önünde savunduğu toplantının ardından, bu toplantıya ilişkin sonuç gözlemlerini açıkladı. New York'ta bu yıl 12-30 Temmuz tarihleri arasında 46. oturumunu düzenleyen CEDAW Komitesi, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın Türkiye'nin raporuyla ilgili bilgi verdiği ve soruları yanıtladığı 21 Temmuzdaki toplantı ve raporla ilgili "Sonuç Gözlemleri" başlıklı değerlendirmesinde, "iyi yapılandırılmış bir rapor" hazırlayan Türkiye'ye takdirlerini sundu. Türkiye raporuyla ilgili bilgi verilen toplantı sırasında CEDAW Komitesi ve Türk delegasyonu arasında "dürüst, açık ve yapıcı bir diyalog" yaşandığı, Türk heyetinin, Komitenin sözlü sorularına da detaylı yanıtlar verdiği kaydedildi. "Sonuç Gözlemleri" raporunda, Türkiye'nin, ülkede cinsel eşitliğin sağlanması ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi amacıyla üstlendiği yasal reformlar, politika, plan ve programlardan övgüyle söz edildi ve kaydedilen ilerlemelerle ilgili ayrıntılı bilgi verildi. CEDAW bu kapsamda özellikle TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kurulmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin uygulamada bazı eksikleri bulunduğu belirtildi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması yönünde çeşitli tavsiyeler verildi. CEDAW Sözleşmesinin Türkiye'de her kesim tarafından anlaşılması ve uygulanması amacıyla bilgilendirici kampanyalar düzenlenmesi istenen raporda, Türk Ceza Kanunu'nun 287'inci maddesinde yer alan genital muayenede, kadının rızasının alınmasının gerektiği belirtildi. Komite, Türk hükümetinden, başörtüsü yasağının eğitim, iş, sağlık, siyasi ve kamu alanlarındaki etkisiyle ilgili çalışma başlatmasını istedi. Komite ayrıca hükümetten, bu çalışmaların sonuçları ve yasağın herhangi bir ayrımcı sonuca yol açmasının ortadan kaldırılmasına yönelik alınan önlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi de talep etti. CEDAW, hükümetin bu konuda "istatistik verileri ve bilgi sağlamadığını" iddia etti. Raporda CEDAW, Türkiye'den, kadınların eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik alınan "geçici özel önlemlerin" kapsamının genişletilmesini isterken Türkiye'de halen kadının toplumdaki rolü konusunda kalıplaşmış klişelerin bulunduğunu belirtti. CEDAW Komitesi, Türkiye'de kızların erken yaşta ya da zorla evlendirilmesi uygulamalarının devam ettiğini, bundan endişe duyduğunu da kaydetti. Türkiye'den bu kapsamda kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesine yönelik adımları hızlandırmasını isteyen CEDAW, hükümetin, sivil toplum örgütleri, kadın grupları, toplum liderleri, öğretmenler ve medya ile daha yoğun işbirliğine girmesini istedi. -TÖRE CİNAYETLERİ- Kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye'nin aldığı önlemleri takdirle karşıladığını belirten CEDAW, Türkiye'nin bu konuya "özel önem" vererek attığı adımlara devam etmesi gerektiğini vurguladı. CEDAW, töre (namus) cinayetlerinden endişe duyduğunu, özellikle kırsal ve ulaşılması zor bölgelerde töre cinayetleri konusunda yeterli veri ve bilginin bulunmamasından şikayet etti. Türkiye, 1985 yılından beri CEDAW'a taraf ve bir sonraki ülke dönemsel raporunu 2014 yılında CEDAW Komitesine sunacak.